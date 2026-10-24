Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist in der Nacht zum Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Polizei hält eine Brandstiftung als Ursache für wahrscheinlich. Eine Person wurde festgenommen.

Dabei handelt es sich um einen Motorradfahrer, der der Polizei auf dem Weg zum Einsatzort entgegenkam. Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag in Berchtesgaden sagte Staatsanwalt Rainer Vietze, der Mann sei psychisch krank. Das habe ein psychiatrisches Kurzgutachten ergeben, das ein Sachverständiger über den 33 Jahre alten Deutschen erstellt habe.

Der Mann sei am Samstag einem Untersuchungsrichter in Rosenheim vorgeführt worden. Ziel sei, eine Unterbringung in einer forensischen Einrichtung für psychisch kranke Straftäter zu erwirken. Man müsse von zumindest verminderter Schuldfähigkeit ausgehen, sagte Vietze. Auch ein mögliches politisches Motiv werde geprüft – da seien die Ermittler aber erst ganz am Anfang.

Am Freitag gegen 21.15 Uhr hatte der Brandalarm des Kehlsteinhauses ausgelöst. Um 21.52 Uhr waren die ersten Rettungskräfte eingetroffen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Bereits auf dem Weg hätten diese „deutlich sichtbare Flammen im Kehlsteinhaus wahrnehmen“ können.

Gegen 21.15 Uhr löste der Brandalarm aus, wenig später war der Brand von weitem sichtbar. Foto: Ferdinand Dorfler-Farthoefer/AFP

Rund 200 Rettungs- und Einsatzkräfte waren im Einsatz. Foto: Florian Scherer/Bayerisches Rotes Kreuz/via Reuters

Die großen Beschädigungen sind deutlich sichtbar. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Die Anfahrt zum Kehlsteinhaus mit den Löschzügen gestaltete sich wegen der Lage des Gebäudes schwierig. Zudem konnten das nähere Umfeld der Gaststätte sowie das Gebäude selbst nur mir schwerer Atemschutzausstattung betreten werden. Auf dem Obersalzberg liegt bereits Schnee.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich am Freitag niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, da es geschlossen war, hieß es. Am Samstag konnte das Gebäude nur mit schwerem Atemschutz betreten werden, was die Suche erschwerte. Im Einsatz waren etwa 200 Rettungs- und Einsatzkräfte von Feuerwehren aus sechs Gemeinden, Kreisbrandinspektion, Bayerischem Roten Kreuz, Bergwacht sowie Polizei.

Festnahme nach Feuer im Kehlsteinhaus - Gasthof brennt noch dpa

Der Brand richtete einen riesigen Sachschaden an. „Der Schaden geht sicher in die Millionen“, sagte der Vorsitzende des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden, Bartl Wimmer, auf der Pressekonferenz. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, das Haus soll wieder aufgebaut werden. Es sei gut versichert, mögliche Ansprüche gegenüber der Versicherung würden bereits geprüft. Der Wiederaufbau werde einige Zeit dauern, er sagte jedoch zu, nach einer vernünftigen Lösung zu suchen. Der Freistaat Bayern ist Eigentümer des Gebäudes. Wegen des historisch schwierigen Bezuges sollen auch Historiker in den Prozess einbezogen werden.

Das Kehlsteinhaus ist eines der bekanntesten Ausflugsziele der Region. Das Gebäude auf 1834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.

Laut Internetseite des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden sollte das Kehlsteinhaus – auch „Eagle’s Nest“ (Adlerhorst) genannt – in dieser Saison noch bis zum 8. November geöffnet sein. Nach dem Brand wurde das Areal weiträumig abgesperrt. Der Gasthof ist „bis auf Weiteres“ geschlossen, wie auf der Homepage mitgeteilt wird. Nicht betroffen von den Auswirkungen des Brandes ist das NS-Dokumentationszentrum am Obersalzberg.