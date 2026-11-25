Für diesen Donnerstag haben die Meteorologen einigen Schnee vorhergesagt in den Bergen über Berchtesgaden . Das Holzdach mit dem massiven Dachstuhl, das diese rußige Ruine hier auf 1834 Metern Seehöhe bündig überdeckt, soll der Last von bis zu zwei Metern Schnee standhalten können. Die Arbeiter sind am Montag damit fertig geworden, gerade rechtzeitig. Nun soll dieses Dach wenigstens die Reste dessen vor dem hereinbrechenden Winter schützen, was bis vor einem Monat jedes Jahr mehr als 300 000 Besucher hier herauf gezogen hat.

Die Baustelle rund um das beschädigte Kehlsteinhaus wird auch nachts bewacht. Foto: Uwe Lein/dpa

Das Kehlsteinhaus, errichtet 1937 und 1938 als Teehaus für Adolf Hitler und seine Entourage vom Obersalzberg, ist in der Nacht auf den 24. Oktober bis auf die völlig verkohlten und verrußten Grundmauern niedergebrannt. Der scharfe Brandgeruch sticht noch immer in die Nase, sobald sich die Tür des Aufzugs öffnet. Der führt die letzten 124 Meter vom Ende der Kehlsteinstraße direkt ins Gebäude und hat den Brand praktisch unbeschädigt überstanden. Damit seine glänzende Messingverkleidung nicht jetzt beim Transport von Baumaterial Schaden nimmt, ist er bis auf Weiteres mit hölzernen Spanplatten ausgekleidet.

Im Haus selbst ist die originale Täfelung eines Raumes erstaunlich gut erhalten, doch sonst ist das Interieur weitgehend vernichtet. Das Allermeiste stammte trotz der rückwärtsgewandten Optik ohnehin aus den 1960er-Jahren. Die Hitze des Feuers hat Blasen in die großen Glasscheiben hinüber zum Watzmann und zum Königssee geschmolzen. Andere Fenster sind von Ruß geschwärzt.

Angezündet hat das Kehlsteinhaus mutmaßlich ein 33 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Berlin und Wurzeln in Berchtesgaden. Er war den ersten Feuerwehrleuten in jener Nacht auf der steilen, engen und fast sieben Kilometer langen Kehlsteinstraße auf einem Motorrad entgegengekommen. Weitere Löschfahrzeuge hatten ihm den Weg blockiert, die Polizei hat ihn festgenommen. Seither ist er wegen einer psychischen Erkrankung in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht.

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Unten im Tal und vor allem in den sozialen Medien grummelt immer noch der Volkszorn über diesen Mann und über die Brandstiftung am Tourismus-Magneten. Kaum jemand dort bezweifelt, dass das Kehlsteinhaus wieder aufgebaut werden soll. So hat es Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schon in Aussicht gestellt, als die letzten Glutnester noch gar nicht gelöscht waren.

Einige bevorzugen eine originalgetreue Rekonstruktion der ebenso pompösen wie prominenten Nazi-Immobilie mit dem grandiosen Ausblick auf die Bergwelt, die den Nationalsozialisten als Kulisse für die Inszenierung ihres „Führers“ diente. Doch zumindest unter Historikern und in der Politik deutete sich schon früh ein Konsens an, wonach die verbliebenen Mauern konserviert und zeitgemäß ergänzt werden sollen, um diesen Täter-Ort, der 1945 nur durch Zufall die Bombardierung durch die Britische Luftwaffe überstanden hat, auch als Erinnerungsort an die NS-Verbrechen zu erhalten und zu gestalten.

Meinung Obersalzberg : Das Kehlsteinhaus sollte nicht mehr genauso aussehen wie vor dem Feuer SZ Plus Kommentar von Matthias Köpf ...

Die Details soll nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung eine Expertenkommission aus Historikern und Baufachleuten klären. Oben am Kehlstein geht es zunächst darum, die Reste ohne weiteren Schaden über den Winter zu bringen.

Der große Kran, der zur Montage des Notdachs in Einzelteilen per Hubschrauber hinaufgeflogen worden war, soll den Winter über dort stehenbleiben. Nachts leuchtet sein illuminierter Ausleger so hell über Berchtesgaden, wie es das Kehlsteinhaus selbst nicht einmal getan hat, als es lichterloh in Flammen stand.

Wo die Einsatzkräfte vor vier Wochen gegen das Feuer ankämpften, steht am Mittwoch Michael Koller, der Landrat des Berchtesgadener Landes. Der Freistaat als Eigentümer hat das Kehlsteinhaus einer gemeinnützigen Stiftung des Landkreises zur Nutzung überlassen. Diese Stiftung hat es an den örtlichen Tourismus-Zweckverband verpachtet. Dessen Vorsitzender, der Berchtesgadener Grünen-Politiker Bartl Wimmer, ist ebenfalls mit auf den Kehlstein gekommen, um über die bisherigen Sicherungsarbeiten zu informieren und Hoffnungen für die Zukunft zu formulieren.

Die rußgeschwärzte Holzdecke im Innenbereich im Kehlsteinhaus lässt die Spuren des Brandes gut erkennen. Foto: Uwe Lein/dpa

Die dicken, außen mit Granit verkleideten Ziegelmauern hätten das Feuer gut überstanden, nur die Innenverkleidung aus Sandstein sei porös geworden, sagt Wimmer. Probleme mit der Statik der Mauern gebe es wohl keine. Dennoch sei es „eigentlich nicht möglich“, das Kehlsteinhaus genau in seiner alten Form wieder aufzubauen.

Zugleich komme ein „Komplettabriss“, wie ihn manche ins Spiel gebracht haben, „nicht ernsthaft infrage“ – jedenfalls nicht aus Berchtesgadener Perspektive, die auch von wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Wimmer betont, dass das seit 1952 als Berggasthaus genutzte Kehlsteinhaus „nicht nur ein Vergnügungsbetrieb“ war und wieder werden dürfe. „Für die Alliierten war der Kehlstein mit Sicherheit der Ort, der den endgültigen Sieg über Hitlerdeutschland symbolisiert hat.“

Also hofft man hier auf etwas, das Landrat Koller „einen interpretativen Wiederaufbau“ nennt, am besten bis in zwei Jahren, verantwortet vom Freistaat und bezahlt von dessen Versicherung. Doch zunächst müsse das Kabinett einen Beschluss dazu fassen und die Expertenkommission einsetzen. Koller hofft auf eine Entscheidung noch in diesem Jahr, „damit wir die Zeit jetzt im Winter nutzen können.“