Wie wichtig war das Kehlsteinhaus für die Nazis? Als Leiter der historischen Dokumentation Obersalzberg hat Sven Keller darauf einen ganz eigenen Blick. Im Interview spricht er über das Haus als Wallfahrtsort für Rechtsextreme – und räumt mit einem weitverbreiteten Mythos auf.

Das Kehlsteinhaus hoch über Berchtesgaden ist zu großen Teilen niedergebrannt, nachdem dort mutmaßlich ein psychisch kranker Mann am späten Freitagabend Feuer gelegt hatte. Schon am Tag darauf bekannte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als erstes Mitglied der Staatsregierung zum Wiederaufbau des Gebäudes, das historisch ebenso exponiert ist wie durch seine Lage auf 1834 Metern Seehöhe. Am Montag bekräftigte Kunstminister Markus Blume (CSU) den staatlichen Willen zum Erhalt des Hauses, das einst unter der Regie von Hitlers Vertrautem Martin Bormann für diesen errichtet worden war, „als Zeugnis der Geschichte und Ort der Aufklärung für kommende Generationen“. Eine Expertenkommission mit Fachleuten aus der Denkmalpflege, dem Bauwesen und der Erinnerungskultur werde „zügig ein tragfähiges Wiederaufbaukonzept entwickeln“, kündigte Blume an.