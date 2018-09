27. September 2018, 18:56 Uhr Katholiken Prävention von Missbrauch

Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat einen Maßnahmenkatalog für die Prävention von sexuellem Missbrauch Minderjähriger in der katholischen Kirche veröffentlicht. Darin fordert es mehr Respekt für Opfer und will die Opferfürsorge vorantreiben. In zwölf Punkten wendet sich das Komitee an die Freisinger Bischofskonferenz. So soll es in Bayern eine Anlaufstelle für Betroffene geben, in der diese therapeutische Hilfe bekommen. Das Komitee stellt auch die Zugangsvoraussetzungen für das Priesteramt infrage. Demnach seien die bisherigen Kriterien "männlich und unverheiratet (...) nicht zukunftsweisend". Das Landeskomitee kritisiert, das nicht hinterfragte Vertrauen in das Handeln und Denken von Klerikern habe den Nährboden für das fehlende Verständnis von Opfern geschaffen.