10. August 2018, 11:37 Uhr Katastrophenfall ausgerufen Waldbrand im Landkreis Rosenheim nicht unter Kontrolle

Bei Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim brennt seit Donnerstagvormittag ein steiler Hang des Schwarzbergs.

Das betroffene Gebiet ist mittlerweile mindestens 500 mal 300 Meter groß.

200 Feuerwehrkräfte, 30 Kräfte der Bergwacht und neun Hubschrauber sind im Einsatz.

Die Löscharbeiten wurden am Donnerstagabend wegen der Dunkelheit eingestellt.

Bei Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim ist am Donnerstagvormittag ein Brand an einem steilen Berghang ausgebrochen. Das betroffene Gebiet am Schwarzenberg im östlichen Mangfallgebirge liegt oberhalb von Oberaudorf am Inn und ist mindestens 500 mal 300 Meter groß. 200 Feuerwehrkräfte, 30 Kräfte der Bergwacht und neun Hubschrauber bekämpften das Feuer bis zum Abend. Ihr Einsatz wurde mit Beginn der Dunkelheit eingestellt und sollte am Freitagmorgen fortgesetzt werden. Dies war jedoch wegen schlechter Sicht durch tiefhängende Wolken nicht möglich. Sobald es möglich ist, soll ein Hubschrauber der Bayerischen Landespolizei das Waldbrandgebiet mit einer Wärmebildkamera überfliegen.

Momentan ist der Brand noch nicht unter Kontrolle. Die nahegelegene Ramsauer Alm auf 1090 Meter Höhe wurde von Polizei und Bergwacht vorsorglich evakuiert. Ein böiger Wind sorgt dafür, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Der torfhaltige Boden auf dem Schwarzberg glimmt. Durch den Wind hat sich die Glut im Laufe der Nacht auf eine Fläche von 500 mal 300 Meter ausgebreitet. Erst seit 4.45 Uhr regnet es vor Ort.

"Es ist alles unheimlich trocken, ein Wahnsinn", sagte einer der Einsatzkräfte am Donnerstag. Die Rauchfahne der brennenden Bäume war kilometerweit zu sehen. Die Ursache für das Feuer ist bisher nicht bekannt. Am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr hat das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen. Dies sei nötig zur Koordinierung der unterschiedlichen Einsatzkräfte, hieß es zur Begründung. Zudem hatte der Deutsche Wetterdienstes vor starken Sturmböen gewarnt. Das sei im Falle eines Brandes natürlich eine denkbar ungünstige Lage, sagte eine Behördensprecherin.

Das Gelände sei so steil und der Wind so unberechenbar, dass die Einsatzkräfte nicht in die Nähe des Brandherdes vordringen könnten, teilte das Landratsamt mit am Donnerstag. Sie hätten sich über die einzig mögliche Straße dem Feuer genähert und positioniert, um ein Übergreifen der Flammen auf die Ramsauer Alm zu verhindern. Die Einsatzkräfte wurden zunächst von vier Hubschraubern der Landespolizei mit Wasserbehältern unterstützt. Später kamen noch ein Helikopter der Bundespolizei, einer des privaten Rettungsdienstes MHW und einer aus Tirol hinzu. Die Hubschrauber werden nach Angaben des Landratsamtes im Hochtal Mühlau mit Wasser und Kerosin versorgt.

Bereits am Mittwoch kam es im Nationalpark Berchtesgadener Land zu einem Waldbrand. Das Feuer war im Bereich der Kesselwand am steilen Ostufer des Königssees ausgebrochen. Es konnte nach einigen Stunden unter Kontrolle gebracht und schließlich weitgehend gelöscht werden. Die Ursache für das Feuer im Nationalpark soll ein Blitzschlag gewesen sein.