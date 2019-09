Ein 18-Jähriger ist in Oberbayern mit starken Verletzungen auf einer Straße gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie sie am Freitag mitteilte. Was genau am Donnerstagabend in Karlskron (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) passierte, war zunächst unklar. Die Ermittler fanden auf einem Grünstreifen in der Nähe des Tatorts die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser. Der 18-Jährige blutete stark aus dem Bauch, als Anwohner ihn gegen 21 Uhr auf der Hauptstraße fanden. Sie verständigten umgehend die Polizei.