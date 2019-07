7. Juli 2019, 18:54 Uhr Karbach Felder fangen Feuer

Bei der Getreideernte ist in Unterfranken ein Feld mit einer Fläche von mehr als 22 Fußballfeldern in Brand geraten. Offenbar kam es in einem Mähdrescher zu einem Funkenflug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr dämmten den Brand ein. Das Feld bei Karbach brannte trotzdem vollkommen ab. Bei der Trockenheit entzündete sich am Samstag auch im Oberpfälzer Ursensollen ein etwa sieben Fußballfelder großes Gerstenfeld. Nach Angaben der Polizei geriet beim Dreschen ausgeworfenes Stroh in Brand.