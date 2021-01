Von Florian Fuchs, Andreas Glas, Matthias Köpf und Olaf Przybilla

Die CDU hat endlich einen neuen Vorsitzenden, mit monatelanger Verspätung. Armin Laschet ist es geworden, die Delegierten wählten den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen beim digitalen Parteitag am Wochenende. Aber wer wird nun Kanzlerkandidat der Union? Auch Laschet? Oder gerade nicht?

Die Interpretationen zu Markus Söders Rolle in der neuen Konstellation mehren sich und einige Propheten sagen dem bayerischen Ministerpräsidenten eine Karriere in Berlin vorher. Er selbst wiederholt zu dem Thema in der Regel nur sein Mantra: "Mein Platz ist in Bayern" - und lässt ausreichend Raum für Spekulationen. Aber was sagt eigentlich die eigene Partei dazu? Würden CSU-Mitglieder ihren Chef gerne ziehen lassen? Eine Umfrage an der Basis.

Zita Baur, 51, ist Rathauschefin in Fellen im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, das Ehrenamt als Bürgermeisterin eines 865-Einwohner-Ortes macht sie "als Hauptberuf, das leiste ich mir". Markus Söder? "Ich bin ein Fan von ihm", sagt Baur, die erst im Juni in die CSU eingetreten ist. Insofern sei sie zwiegespalten, was dessen Zukunft betrifft. Sie sähe es gerne, wenn Söder auch in Berlin Verantwortung übernähme. Was dann aber aus Bayern werde, frage sie sich ebenso. Dass Söder in der Corona-Krise sein politisches "Fähnchen nicht in den Wind" hänge, schätze sie am meisten an ihm. Dass Söder exakt dies früher mitunter vorgeworfen wurde, wisse sie: "Aber im Moment macht er das nicht."

Für René Boldt, 47, Stadtrat im oberfränkischen Coburg, läuft die Kanzlerkandidatur der Union auf einen Zweikampf hinaus. "Und wenn die Herren Markus Söder und Armin Laschet mal gemeinsam frühstücken wollen, würde ich sie einladen - ich koche Eier." Was wäre, sollte sich Söder dabei durchsetzen? "Dann wäre das schade für den Freistaat, aber sehr gut für den Bund." Ob es so kommt, werde wohl von den kommenden Landtagswahlen abhängen, schätzt Boldt - sollte die CDU dabei mäßig abschneiden, "dann wächst der Druck". Boldt kennt Söder noch aus der Jungen Union. "Das ist einer, der mit offenem Visier kämpft", sagt Boldt. Und: "Der kann Kanzler."

Astrid Gabler, 49, Stadträtin in Augsburg, fände einen bayerischen Kanzlerkandidaten schon gut für Deutschland. "Ich glaube aber, dass sich Markus Söder gut überlegen wird, das schöne Bayern und das, was er hier geschaffen hat, zu verlassen." Irgendwie ja, aber vielleicht lieber doch nicht, lautet also die diplomatische Antwort, ob Söder nach Berlin wechseln soll. Es entstände schon eine große Lücke im Freistaat, sagt Gabler. Andererseits zeige Söder gerade in der Corona-Krise, dass er Verantwortung übernehme, dass er "ein Mann der Krise" sei - und das ist ja nicht die schlechteste Eigenschaft für einen Kanzlerkandidaten.

Andrea Louzil, 59, Kreisrätin im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt, befürchtet, dass Söder antreten muss. Denn wenn sie die möglichen CDU-Kandidaten durchgehe, so falle ihr bei jedem ein entscheidender Makel ein. Sie treibe daher die Sorge um, dass Söder "im Wahlkampf verheizt" werden könnte. Wie es anderen CSU-Bewerben als Kanzlerkandidat auch schon ergangen sei. Sie glaubt daher, dass die Union auf Zeit spielt, um Gegnern am Ende möglichst wenig Zeit zu geben, Fehler beim Kandidaten Söder zu entdecken. Denn das sei doch klar: Sollte er antreten, würde der Versuch unternommen, "ihn fertig zu machen - als Kandidat aus Bayern".

Stephan Geist, 35, JU-Vorsitzender in Donauwörth, muss keine Sekunde überlegen: Markus Söder sollte in Bayern bleiben, er sei der richtige Mann hier. "Die würden ihn in Berlin nur verderben, den armen Markus", sagt er und lacht. Die CDU solle das schön selber machen, die fänden schon einen geeigneten Kandidaten. Wenn aber Söder so unantastbar sei, wäre er dann nicht genau deshalb der richtige Mann für die gesamte Bundesrepublik? Da dürfe man ruhig ein wenig egoistisch sein, findet Geist: "Wir in Bayern stellen das Land vor den Bund." Falls Söder trotzdem geht, wird dem JU-Mann aber auch nicht bange: "Wir haben noch andere fähige Politiker hier", sagt er.

Markus Ihle, 46, ist Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Passau-Mitte, geboren in Flensburg. Dort habe er früher oft "die flapsige Bemerkung gehört: Was macht denn euer Söder da wieder?" Das habe sich geändert, Söder habe nun auch außerhalb Bayerns großen Rückhalt. Aber Kanzlerkandidat? "Ich tendiere dazu, dass er es nicht machen soll, wenn es eine sinnvolle Alternative gibt." Irgendwann werde die Pandemie abebben, dann würden die wirtschaftlichen Folgen "deutlicher als jetzt", sagt Ihle. Eine undankbare Aufgabe, da könne sich ein Kanzler leicht "eine blutige Nase" holen. Und in Bayern habe die CSU ja keine absolute Mehrheit mehr, die hätte sie gern zurück. "Die Frage ist: Mit wem wir das dann erreichen wollen?" Dem Niederbayern Ihle fällt da nur einer ein: der Niederbayer Manfred Weber, EVP-Fraktionschef im EU-Parlament.

Charlotte Konrad, 61, Stadträtin im oberbayerischen Waldkraiburg, könnte sich Söder zwar nach eigenen Worten sehr gut als Kanzlerkandidaten und auch als Kanzler vorstellen. "Aber ich wünsche es mir nicht. Ich möchte, dass er in Bayern bleibt", sagt Konrad und begründet das mit "ein bisschen bayerischer Eigensucht und Egoismus" sowie mit einem Mangel an möglichen Nachfolgern als Ministerpräsident. Seit Ilse Aigner Landtagspräsidentin geworden sei, "sehe ich da jetzt nix", sagt Konrad. Außerdem wünschten sich zwar viele CDU-Mitglieder Söder als Kanzlerkandidaten, aber ob "einer aus Bayern von den Wählern mitgetragen wird", sei auch nicht ganz gewiss. Da würde Konrad schon lieber beim Ministerpräsidenten Söder bleiben. Wenn's drauf ankomme, dann handle der zielstrebig und konsequent - bei Bedarf auch mit einer Kabinettsumbildung wie neulich beim Wechsel im Gesundheitsministerium.

Andreas Argstatter, 51, Milchbauer aus Piding im Berchtesgadener Land, ist vor gut zwei Jahrzehnten aus lokalpolitischen Gründen in die CSU eingetreten. Er tut sich erklärtermaßen schwer mit Söder und der K-Frage. Persönlich sei er "sowieso nicht unbedingt ein Söder-Fan" - auch weil der Ministerpräsident "einen gewissen Hang zur Show hat. Es vergeht kein Tag ohne Pressekonferenz vom Söder". Außerdem sei noch nie ein Bayer Kanzler geworden, selbst Strauß und Stoiber seien da gescheitert. "Aber was ist die Alternative?", fragt Argstatter, denn er sehe in der Union auch sonst "keine so große Auswahl an guten Bundeskanzlern". Und ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Söder würde sich in Bayern schon irgendwie finden, glaubt Argstatter. Im Berchtesgadener Land gebe es zum Beispiel "eine mit Ambitionen", sagt er mit Blick auf Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

Ingrid Heut, 31, ist Vizechefin der Mittelstands-Union in der Oberpfalz. Sie findet, dass sich Markus Söder in der Corona-Krise "nicht mal so schlecht" schlage. Jedenfalls dafür, dass es auch für ihn die erste Pandemie sei. Bundeskanzler? "Mei, kann man sich vorstellen", sagt Heut, "aber ich glaube, dass es besser wäre, wenn er in Bayern bleibt". Warum? Er mache "gute Arbeit", da wäre es für Bayern und für die CSU doch "schade, wenn man ihn verliert", sagt Heut. Sollte Markus Söder am Ende aber als Kanzler nach Berlin umziehen, ist Ingrid Heut nicht bange um ihre Partei. Für die Nachfolge in Bayern gebe es "einige Kandidaten, die Möglichkeiten bieten." Im Fall der Fälle werde sich die CSU "schon gut aufstellen".