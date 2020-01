Die früheren Staatsminister Helmut Brunner und Eberhard Sinner (beide CSU) fordern mehr Engagement für die Wälder in Bayern. "2019 war ein doppeltes Katastrophenjahr für die Waldbesitzer und die Wälder", sagt Brunner, der von 2008 bis 2018 Agrarminister und damit zuständig für die Wälder im Freistaat war. "Trockenheit und Hitze, eine Borkenkäferexplosion und teilweise erhebliche Schneebrüche und Windwürfe haben eine existenzielle Krise der Forstwirtschaft ausgelöst." Wenn Bayern Waldland Nummer eins in Europa bleiben solle, sei jetzt die Staatsregierung gefordert. Sie müsse schnell neue Förderprogramme auflegen - für die Waldbesitzer ebenso wie für die Forstwirtschaft und die Holzindustrie. Das Volumen, das Brunner vom Freistaat verlangt, beläuft sich auf hundert Millionen Euro im Jahr.

Die Wortmeldung ist pikant. In der bayerischen Politik gilt die Regel, dass frühere Kabinettsmitglieder die Politik ihrer Nachfolger nicht kommentieren, ihnen keine Ratschläge geben und vor allem keine Forderungen vorbringen. Denn wie wohlmeinend solche Wortmeldungen auch vorgetragen werden, in Wirklichkeit sind sie eine Kritik der Altvorderen an der Politik ihrer Nachfolger. Zumindest werden sie von letzteren so verstanden. Vor allem wenn sie öffentlich geäußert werden. Mit Brunner und Sinner brechen jetzt gleich zwei Ex-Minister mit dieser Regel. Sinners aktive Zeit liegt freilich schon etwas länger zurück. Der 73-jährige Unterfranke, der 2013 aus dem Landtag ausgeschieden ist, hatte in seiner politisch aktiven Zeit mehrere Ministerämter inne. Von 2005 bis 2008 war er Staatskanzleichef.

Brunner und Sinner wollen aber nicht als Politiker sprechen. Sondern als Experten, wie Brunner sagt. Der Ex-Minister, der einen Bauernhof im Bayerischen Wald bewirtschaftet, ist Waldbesitzer und sehr kenntnisreich in allen Forstfragen. Sinner stammt aus einer Försterfamilie, ist studierter Forstwissenschaftler und war in der Forstverwaltung tätig, bevor er 1986 erstmals in den Landtag gewählt wurde. Ihn und Brunner eint die Überzeugung, dass Wälder klug und nachhaltig bewirtschaftet gehören. Nur so könnten sie die Funktionen erfüllen, die von ihnen erwartet werden. Sei es zum Schutz der Natur und des Klimas, sei es für die Forst- und die Holzwirtschaft. Und natürlich für die Bevölkerung, die in den Wäldern vor allem Erholung sucht. Die Pläne der Staatsregierung, zehn Prozent der Staatswälder im Sinne des Naturschutzes sich selbst zu überlassen, damit dort urtümliche Wälder entstehen, dürften beide sehr skeptisch sehen. So sagt Brunner, Naturwälder speicherten längst nicht so viel CO₂ wie Wirtschaftswälder. Deshalb seien sie viel weniger effektiv für den Klimaschutz als Wirtschaftwälder.

Vom Freistaat erwarten sich Brunner und Sinner die Verstärkung des Waldumbaus - weg von Fichtenmonokulturen hin zu artenreichen Mischwäldern. Dazu sei auch eine neue Beratungsoffensive für private Waldbesitzer notwendig. Außerdem fordern sie eine groß angelegte Imitative für Holz als Brenn- und Baustoff. "Der Freistaat sollte unbedingt die Umstellung von Öl- auf Holzheizungen fördern", sagt Brunner. "Das ist nicht nur aktiver Klimaschutz. Sondern hilft, die Unmengen Holz abzusetzen, die aktuell bei der Bekämpfung des Borkenkäfers anfallen." Zugleich sei Holz der wichtigste nachwachsende Baustoff. "Holzbauwerke haben aber auch eine bis zu 90 Prozent günstigere CO₂-Bilanz als welche aus anderen Materialien", sagt Brunner. "Holz ist der klimafreundlichste Baustoff, den wir haben."

Forstministerin Michaela Kaniber, die Brunners direkte Amtsnachfolgerin ist, reagierte ungehalten auf die Wortmeldung. "Dass verantwortungsvoll bewirtschaftete Wälder mehr für den Klimaschutz bringen als stillgelegte, ist eine Allerweltsweisheit", sagte sie. Sie betonte, dass "ich gerade ein zukunftsweisendes Programm erstelle, das Klimaschutz, Artenschutz, Waldbewirtschaftung und Holzverwendung in bestmöglichen Einklang bringt". Der Freistaat werde Weichenstellungen vornehmen, die weit über die in vergangenen Zeiten hinausreichten. Dazu gehörten auch attraktive Anreize für den Waldumbau und eine Holzbau-Initiative. Speziell dazu plane sie einen runden Tisch mit "allen wichtigen Akteuren aus dem Sektor Forst und Holz".