Feuer am Partygipfel

Naturschutz und Tourismus in den Alpen

Nach der Sonnwendfeier auf der Kampenwand hoch über dem Chiemsee kommt es zu langen Wartezeiten und einigem Unmut an der Bergstation der Seilbahn. Deren Betreiber sehen das als Argument für ihre umstrittenen Neubaupläne an, die Kritiker geißeln den Ausbau des Eventtourismus in den Bergen.