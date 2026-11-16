Der Chefermittler wirkt erschöpft. Mehrfach bittet er um Nachsicht, dass er sich nicht an jedes Detail erinnert, dafür seien es einfach zu viele Verfahren gewesen in den vergangenen Monaten. „In der Anfangszeit sind wir geflutet worden“, sagt er und seufzt.

Der Polizist ist Leiter der Kommission „Kajal“, die seit Mai dieses Jahres im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs ermittelt. Dort hatte sich von Herbst 2023 an eine „offene und zunehmend aggressive Betäubungsmittelhändlerszene“ entwickelt, wie es von der Polizei heißt. Eine Szene, die offenbar Mädchen anzog, die jüngsten erst 13 Jahre alt.

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Etliche der Mädchen sollen die Männer, die sich dort herumtrieben, in ihre Abhängigkeit gebracht haben, mit Kosmetika und anderen Geschenken, später mit Drogen, teils nur ausgegeben gegen sexuelle Handlungen. Mehrere Minderjährige sollen Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sein.

Inzwischen ist die Flut, von der der Polizist spricht, einigermaßen kanalisiert. Mehr als 20 Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft, seit vergangener Woche steht in Nürnberg der erste Mann in dem Komplex vor Gericht, ein 22-jähriger Syrer. Am 25. April dieses Jahres soll er in seiner Wohnung eine 16-Jährige mit einem Anti-Epileptikum sediert und vergewaltigt haben.

Der junge Mann ließ die Vorwürfe in der Vorwoche über seinen Verteidiger zurückweisen. Ja, das Mädchen sei – nicht zum ersten Mal – bei ihm zu Hause gewesen, man habe an anderen Tagen auch miteinander geschlafen. Nicht aber an diesem Tag. Und die Medikamente hätten zwar in seiner Wohnung gelegen, zum Einnehmen habe er die 16-Jährige gleichwohl nicht aufgefordert. Sie habe vielmehr mit einem ebenfalls anwesenden Bekannten von ihm „konsumiert“, sagte der Verteidiger. „An diesem Tag gab es keine Vergewaltigung.“

Der Fall ist, so wird es am Montag deutlich, einer voller Widersprüche – der Angeklagte, das Mädchen und Zeugen geben zu denselben Situationen manchmal völlig unterschiedliche Auskünfte. Sie antworten anders, als sie es noch bei der Polizei getan haben. Und korrigieren sich vor Gericht im Laufe ihrer Einlassungen selbst – entweder konfrontiert mit den Aussagen der anderen oder weil ihnen plötzlich einfällt, wie es wirklich gewesen sein soll.

Hat der damalige Freund des mutmaßlich vergewaltigten Mädchens blaue Flecken an dessen Unterarmen gesehen, mehr als eine Woche nach der angeklagten Tat? Hat sie ihm an diesem Tag von der Vergewaltigung berichtet – oder doch nur von Küssen? Die Wahrheitsfindung gestaltet sich schwierig.

Nicht einmal in der Frage, wer anwesend war am Abend der mutmaßlichen Vergewaltigung in der Wohnung des Angeklagten, herrscht Einigkeit. Er selbst ließ vergangene Woche erklären, dass außer ihm selbst der Bekannte, seine damalige Freundin und deren Schulfreundin da gewesen seien – das mutmaßliche Opfer.

Auch die berittene Polizei in Nürnberg kontrollierte bereits seit Frühjahr dieses Jahres immer wieder Personen am Nelson-Mandela-Platz im Zusammenhang mit Drogen- und Sexualdelikten. Foto: Daniel Löb/dpa

Die damalige Freundin des Beschuldigten wiederum sagt am Montag, das mutmaßliche Opfer sei an diesem Tag gar nicht da gewesen. Nur ist fraglich, ob sie das überhaupt wissen kann. Denn ihre Nachrichten an den Angeklagten an besagtem Tag lassen vermuten, dass sie selbst nicht da war. Und so hatte es ja auch die mutmaßlich vergewaltigte 16-Jährige in der Vorwoche gesagt: dass die Ex-Freundin des Beschuldigten nicht in der Wohnung gewesen sei.

Auch in anderen Fragen widersprechen sich die Mädchen. Zum Beispiel, ob sie gemeinsam Crystal Meth genommen hätten oder nicht. Irgendwann reicht es dem Vorsitzenden Richter während der Aussage der früheren Freundin des Angeklagten. „Sie haben eine Wahrheitspflicht“, mahnt er die Zeugin, die noch immer zu dem 22-Jährigen zu stehen scheint. Vergangene Woche hat sie seinem Anwalt einen Brief geschrieben, den er im Gerichtssaal vorliest. Der Angeklagte sei ihr „wichtig“, sie mache sich „große Sorgen um ihn“, stehe mit seiner Familie in Kontakt.

Ihr jedenfalls habe das mutmaßliche Opfer nicht von einer Vergewaltigung erzählt, sagt die Zeugin. Sondern nur davon berichtet, mit dem Angeklagten geschlafen zu haben. Wie sie sich denn dann erkläre, dass das Mädchen dies nun behaupte, will der Richter wissen. Sie formuliert es etwas umständlich, meint aber: Um sich vor ihrem damaligen Freund fürs Fremdgehen zu rechtfertigen.

Der „Kajal“-Chefermittler dagegen hat das Mädchen, wie er berichtet, in seiner Vernehmung im Mai anders wahrgenommen. Er habe „keinen Belastungseifer feststellen können“. Oder, „dass da eine offene Rechnung ist“. Er habe keinen Grund gehabt, „die Vernehmung infragezustellen“.

Die 16-Jährige sei, betont er, in den umfangreichen „Kajal“-Ermittlungen eine „bessere Zeugin“ gewesen. Man hört ihm an, wie schwierig die Arbeit in diesen Fällen ist. Dass die Polizisten helfen wollen. Aber das Gefühl haben, dies nicht immer zu können. „Die Mädchen hatten immer eine ganz große Scham“, sagt er.

Am ersten Verhandlungstag hatte das betroffene Mädchen selbst vor Gericht ausgesagt, allerdings, wie in solchen Fällen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Intimsphäre üblich, in Abwesenheit der Pressevertreter und Zuschauer. Sie erfuhren lediglich von ihrer anschließend geladenen Mutter, dass es ihrer Tochter „schlecht, wirklich schlecht“ gehe seit der mutmaßlichen Tat im April. Sie weine sehr viel.

Am Montag sitzt die 16-Jährige im Zuschauerbereich des Gerichtssaals, erträgt mit Fassung, was über sie gesprochen wird, und verfolgt den Prozess ohne sichtbare Regung.

Ein Urteil wird im Dezember erwartet.