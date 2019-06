24. Juni 2019, 18:22 Uhr Kahl am Main Zwei Tote in Haus entdeckt

In einem Wohnhaus in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) hat die Polizei am Montag eine Frau und einen Mann tot gefunden. Beide seien offenbar durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. Es gebe Hinweise, dass der Mann zuerst die Frau und dann sich selbst getötet habe, sagte ein Polizeisprecher. Aber es sei auch nicht ganz auszuschließen, dass ein anderer Mann die beiden umgebracht habe. Deshalb laufe auch, gestützt auf Zeugenaussagen, eine Fahndung nach einem 30-Jährigen mit Halbglatze.