Die Anzeichen für einen baldigen Abschied von Verkehrsminister Hans Reichhart aus dem Kabinett verdichten sich. Am Dienstag trafen sich Ministerpräsident Markus Söder und Reichhart (beide CSU) zu einem Gespräch, um den weiteren "zeitlichen Fahrplan" abzustimmen, wie es aus Regierungskreisen heißt. Reichhart kandidiert bei den Kommunalwahlen am 15. März als Landrat in seiner schwäbischen Heimat Günzburg. Dass er sein Amt als Minister für Wohnen, Bau und Verkehr bis zum letzten Tag ausübt, gilt in der CSU als ausgeschlossen. Söder und Reichhart vereinbarten Stillschweigen, so viel aber wurde bekannt: Man befinde sich im "guten Miteinander", beide Seiten seien "zufrieden aus dem Gespräch gegangen".

In der Partei werden die Aussagen als Hinweis auf Reichharts Abschied spätestens im Februar gewertet. Dann könne er sich voll auf das Wahlkampffinale konzentrieren. Weiterhin offen ist die Nachbesetzung. Als Favoriten für eine Beförderung sind die Abgeordneten Klaus Holetschek und Eric Beißwenger im Gespräch. Ob einer von ihnen direkt auf Reichharts Ministerposten rückt oder ob Söder kleinere Umbauten im Kabinett vornimmt, weiß wohl alleine der Ministerpräsident. Wegen des Regionalproporzes in der CSU gilt es als sehr wahrscheinlich, dass ein Schwabe aus der Fraktion zum Zug kommt.

Verkehrsthemen standen am Dienstag auch in der ersten Kabinettssitzung in diesem Jahr im Mittelpunkt. Um den sanften Donauausbau voranzutreiben und den Hochwasserschutz zwischen Straubing und Vilshofen zu beschleunigen, hat die Staatsregierung den Kauf der Rhein-Main-Donau Wasserstraßen GmbH beschlossen. Das Planungsbüro mit 125 Mitarbeitern wurde nach Angaben von Staatskanzleichef Florian Herrmann zum symbolischen Kaufpreis von einem Euro erworben. Im Gegenzug übernehme der Freistaat die anfallenden Pensionslasten. Um die Mobilität im Land zu verbessern, will die Staatsregierung auch auf kommunale Lösungen setzen. Laut Herrmann werde in diesem Jahr ein "Mobilitätskonzept" entwickelt mit dem Ziel, regionale Netzwerke sowie Koordinierungsstellen in allen Regierungsbezirken und Weiterbildungsangebote etwa für Mobilitätsmanager zu schaffen. Zusätzliche Aufgaben und Kosten für Kommunen sollen nicht entstehen.