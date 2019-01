8. Januar 2019, 18:40 Uhr Kabinett Härtere Strafen für Hacker gefordert

Nach der Veröffentlichung gestohlener Daten von fast 1000 Politikern fordert die bayerische Staatsregierung härtere Strafen für Hacker. Solche Vergehen müssten geahndet werden wie Einbruch, Diebstahl oder Hehlerei, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. Er kündigte eine Gesetzesinitiative im Bundesrat an. Auch im Koalitionsausschuss der Bundesregierung will Söder diese Punkte ansprechen, sollte er am 19. Januar zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt werden. Datendiebstahl sei "kein Kavaliersdelikt, sondern eine schwere Straftat". Das Thema soll auch bei einer gemeinsamen Sitzung der Länderregierungen Bayerns und Nordrhein-Westfalens am 12. März in München behandelt werden.

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) kündigte eine "IT-Sicherheitskampagne" an. Dazu zählten eine Beratungsstelle für Bürger und Firmen sowie eine Notfall-Hotline. Auf einer staatlichen Internetseite soll ein Passwort-Check angeboten, die Digitalkompetenz an Schulen soll gestärkt werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, die Behörden müssten noch enger zusammenarbeiten. Man müsse die Chancen der Digitalisierung nutzen, die Sicherheit aber immer mitdenken. Bei aller staatlichen Hilfe seien die Nutzer auch selbst gefordert, ihre Daten zu schützen, sagte Söder: "Das ist ein Weckruf, der Anlass geben soll zum Umdenken."