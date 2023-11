Never change ein solides Team

Kommentar von Johann Osel

Markus Söder hat über Wochen ein Geheimnis aus seinem Personaltableau gemacht, nachgesagt wird ihm ja eine diebische Freude an all den Spekulationen, die durch den landespolitischen Betrieb geplappert werden. Und dann das: Am Mittwoch gab der Ministerpräsident die CSU-Riege im Kabinett bekannt, es bleibt nahezu alles beim Alten - kaum überraschende Rochaden, keine spektakulären externen Berufungen aus dem Bundestag, den Kommunen oder gar von außerhalb der Politik. Dabei hätte man optimistisch Geld wetten können, dass sich Söder diesmal wieder einen Oha-Effekt einfallen lässt, zur adäquaten Pflege seines Rufs als pfiffiger Stratege. Söder spricht jetzt von "Kontinuität und Aufbruch", wobei man die "Kontinuität" schon bestens aus dem Wahlkampf kennt, beim "Aufbruch" indes erst mal mit der Lupe hinschauen muss.