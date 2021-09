Von Karl Forster

Wenn sich ein Student der Theaterwissenschaft in seiner Abschlussarbeit mit dem damals berühmtesten deutschen Kabarettisten Dieter Hildebrandt beschäftigt und ein halbes Jahrhundert später selbst als legitimer Nachlassverwalter von Hildebrandts Kunst gesehen wird, dann kann man wohl von einem erfüllten Bühnenleben sprechen. Der Kabarettist Bruno Jonas, am 3. Dezember 1952 als Metzgersohn in Passau geboren (also Schütze, wie treffend), war schon zu Schulzeiten beeindruckt von der Möglichkeit, durch Bühnenauftritte Applaus zu ernten. So genoss er sogar seinen Dienst als Ministrant in der Kirche St. Nikola als Show-Erfahrung.