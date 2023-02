Von Olaf Przybilla

Das Leben des Donald Stellwag war immer schon unwirklich, eine Geschichte größer als Kino. Da sitzt einer acht Jahre in Haft. Er beteuert seine Unschuld, sucht verzweifelt nach jemandem, der ihm glaubt, dass ein ihn belastender Gutachter vor Gericht einen himmelschreienden Unsinn verzapft hat. Und ganz am Ende seiner Zeit im Gefängnis findet sich tatsächlich jemand, der zugibt, den Stellwag zu Last gelegten Bankraub samt Geiselnahme mitten in Nürnberg begangen zu haben.