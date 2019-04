5. April 2019, 18:44 Uhr Justizministerium Mehr Häftlinge machen Ausbildung

Hinter Bayerns Gefängnismauern haben im vergangenen Jahr 5814 Männer und Frauen an Aus- und Weiterbildungen teilgenommen. Das sind nach Angaben des Justizministeriums 66 mehr als 2017. "Das ist ein großer Erfolg für den bayerischen Justizvollzug. Denn Arbeit sowie Aus- und Weiterbildung der Gefangenen sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Resozialisierung", sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Freitag in München. Eine sinnvolle und sinnstiftende Arbeit gebe den Gefangenen Halt und Struktur. Zugleich bereite sie auf ein auf eigener Arbeit aufgebautes Leben nach der Haft vor. 416 Gefangene durchliefen Maßnahmen in einem Ausbildungsberuf wie Schreiner, Maler, Konditor, Maurer oder Kraftfahrzeugmechatroniker.