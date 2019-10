Die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen in Bayern soll nach dem Willen der Staatsregierung noch stärker abnehmen. Ersatzfreiheitsstrafen müssen von Menschen angetreten werden, die ihre Geldstrafen nicht zahlen können. "Sie belasten den Justizvollzug, gleichzeitig entgehen dem Staatshaushalt Einnahmen", sagte Justizminister Georg Eisenreich. Allein 2018 seien 58 000 Hafttage durch das Programm "Schwitzen statt Sitzen" vermieden worden. Anstatt ihre Strafe in Haft abzubüßen, mussten Betroffene gemeinnützige Arbeit verrichten. Das Programm soll nun durch eine Geldverwaltung ergänzt werden. Verurteilte sollen, sofern sie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, Teile davon abtreten. Ein externer Träger übernimmt damit eine Ratenzahlung. Das Verfahren habe sich in einem einjährigen Pilotprojekt bewährt, sagte Eisenreich. So seien in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft München I 680 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vermieden worden. Das Modell soll jetzt auf ganz Bayern ausgeweitet werden.