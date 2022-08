Von Hans Holzhaider, Rottach-Egern

Um neun Uhr am vergangenen Freitag, kurz vor Ende der Frühschicht, klingelte das Telefon in der Wäscherei der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Einer der Beamten hob ab und gab das Telefon an den Gefangenen Manfred Genditzki weiter: "Für Sie." Dran war die Geschäftsstelle, eine Frauenstimme. "Herr Genditzki, Sie können Ihre Sachen packen. Sie sind frei." Und dann sagte sie noch: "So was hab ich hier in 20 Jahren noch nicht erlebt."