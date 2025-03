Die Jusos in Bayern begehren gegen die von Union und SPD vorgeschlagenen Verschärfungen in der Migrationspolitik auf. Das am Samstag von den Parteispitzen in Berlin präsentierte Sondierungspapier enthalte „inhaltliche Forderungen und Vorschläge, die noch vor einigen Jahren die AfD gemacht hat“, sagte Juso-Landeschef Benedict Lang der Süddeutschen Zeitung. „Damit würde die SPD in einer neuen Bundesregierung einen massiven Rechtsruck mittragen.“ Der SPD-Nachwuchs fordert die Mutterpartei auf, in den Koalitionsverhandlungen, die voraussichtlich am Donnerstag starten, Nachbesserungen durchzusetzen. Sonst sei ein Koalitionsvertrag „nicht zustimmungsfähig“, sagt Lang.