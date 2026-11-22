Markus Söder zieht in die Halle ein, Musik: „We will rock you“ von Queen. Die Delegierten der Jungen Union klatschen im Takt. Eine Stunde später, als der CSU -Chef bei der JU-Landesversammlung in Berchtesgaden mit seiner Rede fertig ist, applaudieren sie minutenlang im Stehen. Auch zwischendrin gibt es immer wieder Beifall, wobei Söder mit vielen seiner Sätze die richtigen Knöpfe beim Publikum drückt. Es läuft richtig gut für Söder, bei einer Aussprache am Sonntag gibt es zwar viele Fragen. Aber keinerlei Knatsch.

Wie steht es um den Draht des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs zu seiner Parteijugend? Als Söder im Frühjahr eine Schwächephase durchlitt – die Schlappen bei den Kommunalwahlen, die Pfingstbrief-Debatte –, da war die JU beim Geraune über die Zukunft des Chefs schon eifrig dabei. Inzwischen ist Söder wieder unangefochten unterwegs in seiner Partei, all die persönliche Kritik scheint verstummt zu sein, sogar hinter vorgehaltener Hand.

Viele wüssten, dass in der derzeitigen schwierigen Lage im Land Führungsdebatten fehl am Platz sind, heißt es in JU-Kreisen. „Der Unmut über die Bundesregierung überlagert aber auch alles.“ Söder habe zudem „Boden gut gemacht“, etwa durch seinen neuen Stil. In Berchtesgaden sagt er selbst dazu: Er habe auch die Kritik aus der JU angenommen und „vieles verstanden“. Hinzu kommt Söders Einsatz für Ilse Aigner als Bundespräsidentin, das wird ihm in der JU hoch angerechnet. Und nicht zuletzt hat er einem aus der Jugend ein konkretes Stück Macht gegeben: JU-Chef Manuel Knoll, 36, sitzt seit Kurzem im Kabinett, als Staatsminister für Jugend und Demokratie, ein vom Ministerpräsidenten völlig neu geschaffenes Amt.

Trotzdem gibt es inhaltliche Sollbruchstellen zwischen dem CSU-Chef und dem Parteinachwuchs. Die Rekordschulden im Bund, unter CSU-Beteiligung beschlossen, liegen vielen JUlern noch immer schwer im Magen. Auch wenn der ausgeglichene Haushalt, den wiederum die Staatsregierung für Bayern vorgelegt hat, gut ankommt. Mit der Performance der Regierung in Berlin, mit den schleppend anlaufenden Reformen wie zur Rente, zeigen sich viele unglücklich. „Junge Menschen in diesem Land haben genug von diesem Stillstand“, sagt JU-Chef Knoll in seiner Rede.

Söder sei „wie einzementiert“ bei der Mütterrente

Ganz besonders hadert die JU mit der Mütterrente. Es geht um eine finanzielle Anerkennung für Frauen, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben. Das war ein Wahlversprechen dezidiert der CSU, das 2028 erstmals ausgezahlt werden und den Bund jährlich fünf Milliarden Euro kosten soll. Im Zuge der aktuellen Baustellen im Bundeshaushalt gibt es Stimmen von Wirtschaftsexperten, aber auch in der Kanzlerpartei CDU, das bereits im Bundestag beschlossene Gesetz wieder zu kippen. Doch Söder bleibt hart.

„Wie einzementiert“, beklagt man in JU-Kreisen. Der oberbayerische JU-Vorsitzende Josef Rohrmoser sagt in Berchtesgaden, „die Politik, ehrlicherweise auch die CSU, schenkt den Anliegen unserer Generation zu wenig Aufmerksamkeit“. Es gehe ihm auf die Nerven, dass Sparpotenziale immer zuerst bei Projekten gefunden würden, von denen die Jüngeren profitieren. „Wohingegen andere Projekte – ich sag’ den Namen nicht, es wissen alle, worum es geht – gehütet werden wie ein Augapfel.“ Gemeint war natürlich: die Mütterrente.

Nächster Konfliktherd: das abgeschaffte Familiengeld und die Kita-Gebühren. Beziehungsweise das entsprechende Gesetz, kurz: BayKiBiG. Das ist noch nicht mal in Kraft, zuletzt hatte aber selbst die CSU-Landtagsfraktion Korrekturen angemahnt. Grund für den Ärger ist, dass die Regierungskoalition das zuvor direkt an die Eltern gezahlte bayerische Familiengeld, das Krippengeld und den 100-Euro-Zuschuss zum Kita-Beitrag der über Dreijährigen gestrichen hat, um die Mittel in die staatliche Kita-Förderung umzuleiten. Unter Eltern, die Tausende Euro weniger pro Jahr im Portemonnaie haben, hatte diese Umschichtung teils große Empörung ausgelöst. Zudem bleibt das strukturelle Defizit der Kitas bestehen, was sich lokal vielerorts in Gebührenerhöhungen niederschlagen dürfte.

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In Berchtesgaden ploppt am Samstag im Saal die Forderung auf, in einen JU-Antrag aufzunehmen, das „missglückte“ Gesetz ganz abzuwickeln und auch das Familiengeld wieder aufzulegen. JU-Chef Knoll greift in die Debatte ein, warnt seine Leute davor, dass man sich ein neues Familiengeld „schlichtweg nicht leisten“ könne. Er weiß, wovon er spricht, saß er doch früher im Haushaltsausschuss des Landtags. Auch sollte man, so Knoll, nur eine Reform, nicht eine Rücknahme des Gesetzes verlangen. Am Ende stimmt eine Mehrheit zwar nicht für die Reaktivierung des Familiengelds; aber dafür, die Reform ausdrücklich als „missglückt“ zu benennen und die Zurückziehung des Gesetzes zu fordern. Die ganze Causa dürfte ohnehin noch harsche Debatten zeitigen im politischen München.

Söder geht darauf am Sonntag kurz ein. Das Gesetz sei „nicht gut gelaufen und da werden wir auch was ändern müssen“. Ansonsten gibt er in der Rede das Versprechen, in Bayern keine und im Bund nicht noch mehr Kredite aufzunehmen – „ständig neue Schulden sind wie Drogensucht“.

In puncto Rente kündigt Söder an: „Wir brauchen jetzt Entscheidungen, am besten noch in diesem Jahr.“ Dabei könne man nicht auf den nächsten Parteitag des Koalitionspartners SPD warten. Das ist neu. Den stärksten Zwischenapplaus holt sich Söder für die Personalie Ilse Aigner ab. „Ich glaube, ich bin nicht völlig unbeteiligt“ an der Entscheidung, sagt er - „aus ganzem Herzen“.

Für Alexander Dobrindt jubeln sie nahezu frenetisch

Also alles harmonisch für Markus Söder in Berchtesgaden. Aber nicht nur er wird beklatscht, sondern ebenso zwei CSU-Politiker, die am Samstag sprechen: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und der Europapolitiker Manfred Weber. Dobrindt gilt wegen seiner Bilanz im Innenministerium ohnehin gerade als ein Liebling der CSU-Basis, auch der Jungen. Er wird frenetisch bejubelt. Weber hat traditionell reichlich Sympathisanten im Parteinachwuchs.

Dobrindt erklärt und verteidigt die „Migrationswende“. Europa werde dadurch nicht gespalten, wie ein häufiger Vorwurf laute, sondern geeint – „weil wir nicht mehr im Bremserhäuschen sitzen im Kampf gegen illegale Migration, sondern weil wir in der Lokomotive mitfahren“. Weber mahnt, es gebe europäische Länder, in denen die Parteien der Christdemokratie „ihren Abstieg akzeptieren mussten“. Die CSU habe mit Blick auf die Landtagswahl 2028 und die Bundestagswahl 2029 zwar gerade ein „Momentum der Stärke“, mit zuletzt bis zu 38 Prozent in Umfragen. Allerdings müsse man sich auch der historischen Schwäche dieses Werts bewusst sein.

JU-Chef und Minister Knoll nimmt in seiner Rede Bezug auf die Gen-Z-Proteste im Land. Berechtigte Anliegen teile man, das schon, etwa in der Bildung oder bei den Lebenshaltungskosten. Aber: „Was zur Hölle haben Palästina- und Antifa-Flaggen auf solchen Demos verloren?“ Das spreche vielmehr dafür, dass es vielen um „politische Agitation, plumpe Stimmungsmache und Randale“ gehe.