Warum in die Stadt ziehen, wenn’s daheim so schön ist? Junge Menschen entdecken die Vorteile des Landlebens und finden das kein bisschen uncool. Noah Hansen hat es mit Dialekt sogar zum Influencer gebracht.

Von Lisa Schnell, Matthias Köpf, Hans Kratzer, Sandharlanden/Grainbach

Wer zu Theresa Fitze möchte, der fährt an Maisfeldern vorbei, an grünen Streuobstwiesen, grauen Lagerhallen und vielen Einfamilienhäusern, die einen mit eingewachsenen Bauerngärten, die anderen mit Steingarten und Buddha-Statue. Und wer dann endlich angekommen ist in Sandharlanden, diesem 1000-Einwohner-Dorf in Niederbayern, und noch ein wenig Zeit hat vor dem Termin, der schaut erstmal blöd aufs Handy. Das Hofcafé? Hat zu. Der Dorfladen? Auch. Dienstagnachmittag also im August und der einzige Ort, um sich abzukühlen, ist ein Schattenplatz im Wald – ohne Bank.