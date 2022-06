Barbara Staudinger hat in Wien Geschichte, Theaterwissenschaft und Judaistik studiert. Nun kehrt sie in ihre Geburtsstadt zurück.

Barbara Staudinger wechselt von Augsburg nach Wien und löst nächste Woche Danielle Spera als Leiterin des Jüdischen Museums ab. Wie lief die Übergabe - und was hat die neue Chefin vor?

Von Alexandra Föderl-Schmid und Florian Fuchs

Nicht einmal die Fleischpflanzerl mit Kartoffelpüree konnten sie aufhalten. Die hat Barbara Staudinger gerne gegessen, während ihrer Zeit in Augsburg, zur Mittagspause im Café Dichtl. Aber es ist auch den Augsburgern klar, dass Wien wie sonst kaum eine Stadt für Kaffeehäuser bekannt ist, und deshalb gab es schlicht keine Argumente: Barbara Staudinger wollte zurück in ihre Heimatstadt, sie hat dort "ihren Traumjob" gefunden, wie sie sagt, in der ihrer Ansicht nach "schönsten Stadt der Welt".