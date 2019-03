29. März 2019, 18:57 Uhr Job-Statistik Weniger Arbeitslose im März

Die Zahl der Arbeitslosen ist im März weiter gesunken. Insgesamt waren 220 990 Menschen in Bayern ohne Arbeit, knapp 16 800 weniger als im Februar. Das teilte die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur mit. Die Arbeitslosenquote ging damit um 0,2 Punkte auf drei Prozent zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf zuletzt 5,6 Millionen Menschen - das sind etwa 2,3 Prozent mehr als noch zu Jahresbeginn 2018. Für die kommenden Monate rechnet die Arbeitsagentur damit, dass sich das Beschäftigungswachstum fortsetzen werde. Weil sich aber die Konjunktur abgekühlt habe, werde es sich abschwächen. "Schon in den letzten Monaten haben wir gesehen, dass der Abbau der Arbeitslosigkeit nicht mehr so deutlich ausfällt wie zu Beginn des Jahres 2018", sagte Ralf Holtzwart von der Regionaldirektion. Aktuell müsse man sich aber keine Sorgen machen. Die ersten Zahlen vom Ausbildungsmarkt deuten darauf hin, dass die Firmen in diesem Jahr noch mehr Probleme haben werden, neue Azubis zu finden: Es gibt schlicht zu wenig Bewerber.