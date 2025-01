Von Lisa Schnell, Regensburg

Ein Oberbürgermeister, der wegen Bestechlichkeit verurteilt ist. Der von seinem Amt suspendiert wurde. Nein, so jemand könne doch nicht noch einmal antreten, sagt Anwalt Tobias Kumpf. So jemand werde ja auch nicht mehr gewählt. Das wäre ja „völlig absurd“. Zumindest ist das seine Erfahrung als Verwaltungsrechtsanwalt in München, der auch Bürgermeister vertritt. Und dann erzählt man Tobias Kumpf von Joachim Wolbergs – und er staunt.