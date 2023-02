Von Florian Fuchs, Augsburg

An die ersten Worte des Abschiedsbriefs kann sich die 16-Jährige noch genau erinnern: "Liebe Mama, lieber Papa" zwang sie ihr Bruder zu schreiben, und dass sie wegen des Drucks in der Schule nicht mehr leben wolle. Die Familie des Mädchens, so schildert sie es, war am Nachmittag zu dem Schluss gekommen, dass die 16-Jährige am besten im Kinderzimmer erhängt werden soll, sodass es wie ein Selbstmord aussehe. Sie zurück in den Irak zu schicken und zu verheiraten, kam offenbar doch nicht in Frage, sie zu ertränken wurde auch ausgeschlossen. Die Eltern und alle acht Geschwister diskutierten den Tod der Tochter im Esszimmer, Brüder sollen sie dabei getreten und an den Haaren gezogen haben, immer wieder. Das Mädchen saß in einer Ecke auf dem Boden.