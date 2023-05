Von Olaf Przybilla, Buttenheim

Es ist das Jahr 1872, als bei Levi Strauss ein Brief eines Geschäftskunden eingeht. Strauss hat seinen Heimatort Buttenheim da lang schon verlassen, handelt in San Francisco mit Modeartikeln sowie Stickereien, Strümpfen, Socken und Schuhen, ist aber durchaus nicht abgeneigt, sein Sortiment abzurunden. Ob Strauss nicht mithelfen wolle, ein Patent für Hosen mit Metallnieten anzumelden? Hört sich gar nicht so schlecht an, findet Strauss, er steigt ein. Am 20. Mai 1873 erteilt die zuständige amerikanische Behörde das Patent Nummer 139 121, es beläuft sich auf die "Verbesserung der Befestigung von Taschenöffnungen": die Geburtsstunde der Blue Jeans.