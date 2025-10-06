Vom Dachstuhl ist nichts übrig, zwischen den Grundmauern lodert noch die Glut: Ein altes Jagdschloss auf dem Gelände des Regensburger Golf- und Landclubs bei Donaustauf ist in der Nacht auf Montag Raub eines verheerenden Feuers geworden. Dabei ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa vier Millionen Euro entstanden. Das historische Gebäude – ein früheres Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis – wurde als Golf-Clubhaus genutzt, zudem war dort ein gehobenes Restaurant untergebracht.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung aber nicht aus. Zeugen, die in der Nacht auf Montag im Wald zwischen Altenthann und Donaustauf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0941/50 62 88 8 zu melden.

Das Schloss wurde vollständig zerstört. Da das Gebäude unbewohnt war, gab es keine Verletzten. Die Brandermittler sollen im Laufe des Montags nun die Ursache klären. Möglich, dass sich im Zuge der Begutachtung der Sachschaden noch als höher herausstellt, als bislang gedacht.

Das Schloss wurde Ende des 19. Jahrhunderts neu gebaut. In den 1980er-Jahren erlangte es überörtliche Bekanntheit, als der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß im umliegenden Waldgebiet „Thiergarten“ 1988 bei einer Hirschjagd zusammenbrach und wenige Tage später im Krankenhaus in Regensburg starb.

Die Familie von Thurn und Taxis stellte das Jagdschloss später dem Golfclub als Clubhaus zur Verfügung. Weil es sehr abgelegen im Wald gebaut wurde, musste die Feuerwehr kilometerlange Schläuche zum Einsatzort verlegen.