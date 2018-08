26. August 2018, 18:36 Uhr Jachenau Vermisster Wanderer tot

Freiwillige Helfer haben am Samstag am Brauneck (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) die Leiche eines seit Wochen vermissten kanadischen Bergwanderers gefunden. Der teils verweste Leichnam des 32-Jährigen lag laut Polizei verdeckt in einem Latschengebiet unterhalb der etwa 1700 Meter hohen Achselköpfe. Zuvor hatten Polizei und die Bergwacht mehrere Tage das Gelände vergeblich durchsucht. Darauf wurde die Suche offiziell eingestellt. Ein Bekannter der Familie des Vermissten, ein kanadischer Polizeibergführer, setzte sie mit Freiwilligen fort. Sie entdeckten den Toten am Samstagmittag. Der Kanadier war vor drei Wochen alleine zu einer Alpenüberquerung aufgebrochen und bald spurlos verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen kam er vom Weg ab und stürzte bis zu 100 Meter in die Tiefe.