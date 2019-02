1. Februar 2019, 18:49 Uhr Iphofen Bewaffneter löst Einsatz aus

Wegen eines bewaffneten Mannes in einer Wohnung im unterfränkischen Städtchen Iphofen (Kreis Kitzingen) hat die Polizei am Freitag Teile der Innenstadt abgesperrt. Ein Spezialeinsatzkommando war am frühen Nachmittag zu der Wohnung gerufen worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Angehörige eines 78-jährigen Jägers hatten die Polizei alarmiert. Dieser sei in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte der Sprecher. Er hatte mehrere Jagdwaffen bei sich. Kurz vor 16 Uhr gelang es den Beamten, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Nun werde geprüft, ob er in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht wird. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.