25. Januar 2019, 18:47 Uhr Internationales Flair In Schweinfurt gibt es den Zwillingsweg

Die unterfränkische Hochschule Schweinfurt-Würzburg zählt zu den größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften Bayerns. Und nur dort können 9000 Studenten und 200 Professoren beides haben: das Leben in der klassischen Unistadt Würzburg - die Julius-Maximilians-Universität wurde 1402 gegründet - und den Campus in der Industriestadt Schweinfurt. Dort sind die Fakultäten für Elektrotechnik, Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen sowie der Bachelorstudiengang Logistik angesiedelt. Ein Drittel der Hochschüler lebt in Schweinfurt, in der Nähe von Firmen wie Schaeffler oder Bosch Rexroth. 40 Bachelor- und Masterstudiengänge gibt es, eine Besonderheit sind die Twin-Studiengänge. Die Inhalte der Zwillinge sind gleich, Studenten können entscheiden, ob sie in Englisch oder Deutsch studieren. Damit öffnet sich die Hochschule für Studenten aus aller Welt, die kein Deutsch können, und zugleich ermöglicht dieser Weg den deutschen Muttersprachlern einen Wechsel in ein internationales Studium. Derzeit werden vier internationale Bachelor- und drei Masterstudiengänge angeboten.