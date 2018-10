25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Integration Ein mühsames Geschäft

Seit 1993 versucht Agaby, Migranten eine Stimme zu geben

Interview von Maximilian Gerl, Nürnberg/München

Rund zwölf Prozent der Menschen im Freistaat haben keinen deutschen Pass. Ihnen eine Stimme zu geben, ist das Anliegen der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns, kurz Agaby. Am Samstag feiert der Zusammenschluss im Landtag sein 25-jähriges Bestehen.

SZ: Frau Sharifi-Neystanak, Sie engagieren sich seit 23 Jahren bei Agaby. Was hat sich in Bayern beim Thema Integration und Gleichberechtigung getan?

Sharifi-Neystanak: Es gab Erfolge, aber auch Rückschläge. Wir hatten schon immer dicke Bretter zu bohren. 1993 haben wir mit elf Beiräten angefangen, heute haben wir 30 Mitglieder. Das ist eine schöne Entwicklung. Dass wir am Samstag im Landtag unser Jubiläum feiern können, verstehen wir als Zeichen der Anerkennung. Wir haben offenbar die Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund und uns als Experten etabliert.

Tickt Bayern da anders?

Die bayerische Politik war und ist eine Herausforderung. In anderen Bundesländern sind Integrationsbeiräte und ihre Landesorganisationen gesetzlich verankert, für die Kommunen besteht eine Pflicht, solche Gremien einzurichten. In Bayern ist es bis heute eine freiwillige Leistung. Und trotz auch zum Teil guter Maßnahmen stimmt der Ton nicht. Wir vermissen, dass der Beitrag der Migranten zu Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gewürdigt wird. Abgesehen davon müssen Rahmenbedingungen passen. Zum Beispiel in der Bildungspolitik: In fast allen Klassen sitzen heute Kinder mit Migrationshintergrund, aber Sprachförderung oder interkulturelle Inhalte sind kein Pflichtbestandteil der Lehrerausbildung.

Seit 2015 beherrschen Flüchtlinge Schlagzeilen und Politik. Wie nehmen Sie das wahr?

Die echte Integrationspolitik wird von Scheindiskussionen überlagert. Mit vielen Neuzuwanderern müssen wir noch intensiver an strukturellen Problemen arbeiten. Diese Probleme waren auch vor 2015 da, nur treten sie jetzt wie unter dem Vergrößerungsglas hervor. Es sind ja nicht nur Geflüchtete gekommen. Auch Menschen aus EU-Ländern treffen hier auf Probleme, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt oder dass ihre beruflichen Qualifaktionen nicht anerkannt werden. Auch der Alltagsrassismus hat wieder deutlich zugenommen. Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, die zum Wohlstand des Landes beigetragen haben, werden auf der Straße plötzlich angepöbelt. Und die Rassisten werden lauter und lauter.

Haben Sie ein Beispiel?

Eine Freundin von mir, eine Deutsche, die zum Islam konvertierte, trug freiwillig ein Kopftuch. Zuletzt aber war sie deshalb ständig Anfeindungen in der Öffentlichkeit ausgesetzt. Das hat sie nicht mehr ausgehalten, sie hat Angst, auch um ihre Familie. Sie hat das Kopftuch abgelegt. Wir leben in einem Land, in dem schon einmal eine religiöse Minderheit ausgrenzt und zu Bürgern zweiter Klasse erklärt wurde. Als sie ermordet wurden, haben fast alle mitgemacht. Wir alle müssen wachsam sein und dürfen Rassismus nicht tolerieren.

Als nicht-staatliche Organisation sind Ihnen die Hände gebunden. Was können Sie überhaupt tun?

Wir setzen auf die Kraft unseres Engagements. Wir werden weiter den politischen Dialog suchen. Wir werden versuchen, Antirassismusarbeit in den Schulen zu etablieren.

Was macht Ihnen Hoffnung?

Mir macht die Zivilgesellschaft Hoffnung, Menschen, die gegen Rassismus Haltung zeigen. Freundschaften und Ehen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Kinder, die selbstverständlich zwischen den Kulturen ihrer Eltern hin- und herwandern. Ehrenamtliche, die die Menschenwürde hochhalten, Schriftsteller mit Migrationshintergrund, die mit ihren Büchern die deutsche Literatur bereichern. Dafür müssen wir alle dankbar sein.