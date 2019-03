29. März 2019, 18:57 Uhr Innenministerium Runter vom Gaspedal

Landesweiter Blitzmarathon startet kommende Woche

Autofahrer können sich für die kommende Woche landesweit auf verstärkte Geschwindigkeitskontrollen einstellen - denn von Mittwoch von sechs Uhr morgens an bis zum Donnerstag um dieselbe Zeit hat das Innenministerium den siebten "Bayerischen Blitzmarathon" angekündigt. Insgesamt rund 1900 Polizisten sowie Dutzende Bedienstete von Gemeinden und Zweckverbänden der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren unter dem Motto "Fuß vom Gas!" die Geschwindigkeit an 2000 möglichen Messstellen in ganz Bayern; ein Schwerpunkt soll dabei auf den Landstraßen liegen, heißt es. Messstellen lassen sich bereits unter www.sichermobil.bayern.de im Internet abrufen. Die Aktion ist Teil eines europaweiten "Speed-Marathons"; auch andere Bundesländer werden sich daran beteiligen.

"Überhöhte Geschwindigkeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern häufig lebensgefährlich", warnte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in einer Mitteilung. Zu schnelles Fahren sei eine der Hauptursachen für schwere Unfälle. Knapp ein Drittel aller Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück. 2018 wurden in Bayern 191 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (im Jahr davor 226). Insgesamt kamen vergangenes Jahr bei Verkehrsunfällen im Freistaat 618 Menschen zu Tode. "Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich dauerhaft an die Geschwindigkeitslimits halten und im Zweifel besser den Fuß vom Gas nehmen", appellierte Herrmann. Dafür solle eben der Blitzmarathon "sensibilisieren". Auch deshalb habe man alle Messstellen vorab online veröffentlicht, damit sich jeder Autofahrer informieren könne - der Polizei, so Herrmann, gehe es mit der Aktion nämlich keinesfalls darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.