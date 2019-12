Im öffentlichen Dienst in Bayern und dort in Führungspositionen sind immer mehr Frauen beschäftigt. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, lag der Frauenanteil im eigenen Haus in der vierten Qualifikationsebene (QE) - sozusagen im "Höheren Dienst" - zuletzt bei 41 Prozent. "Mit 10,5 Prozentpunkten mehr im Vergleich zu 2013 ist hier ein deutlich steigender Frauenanteil zu verzeichnen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Im nachgeordneten Bereich der Regierungen und Landratsämter liegt der Anteil in der vierten QE demnach bei 52,3 Prozent. Auch in der Gerichtsverwaltung und in weiteren nachgeordneten Behörden arbeiten mit 42,7 Prozent mehr Frauen in der Laufbahn als 2013. Damals lag der Frauenanteil bei 36,9 Prozent. An den Verwaltungsgerichten ist der Frauenanteil unter den Richtern mit 50,6 Prozent im Vergleich zu 2013 sogar um 13,3 Prozentpunkte gestiegen. Bei der Polizei beträgt der Anteil in der dritten und vierten Qualifikationsebene - also Gehobener und Höherer Dienst - 11,3 Prozent. Hier gelingt es offenbar nicht so gut, weibliche Kräfte zu gewinnen. Einen eigenen Wert für die vierte Qualifikationsebene wies das Ministerium dazu nicht aus. Herrmann lobte die Entwicklung: "Moderne Verwaltung bedeutet auch die gleichberechtigte Berufstätigkeit von Frauen und Männern." Anlass für diese Auswertung sind die "selbstverpflichtenden Zielvorgaben" laut einem Beschluss der Staatsregierung 2016. "Es ist schon viel passiert und es geht eindeutig in die richtige Richtung, aber wir werden nicht aufhören, uns weiterhin für mehr Frauen im öffentlichen Dienst, vor allem auch bei der Polizei, einzusetzen." Erreicht habe man dies unter anderem durch die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Dienstort, durch Job-Sharing-Modelle, wozu auch Führung in Teilzeit gehöre, sowie durch eine insgesamt "familienfreundliche Arbeitgeberhaltung".