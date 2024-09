Von Andreas Glas, Johann Osel

Die Wandlung vollzieht sich in 25 Sekunden. Zuerst ist da ein lebenslustig wirkendes Mädchen am Handy mit der Frage „Dürfen sich Musliminnen schminken?“ Im Schnelldurchlauf tauchen dann fiese, bärtige Islamisten auf, höhnisch lachend, mit donnernder Musik unterlegt. Der Mund eines der Männer gerät zum riesigen Schlund und die junge Frau fällt hinein. Sie selbst trägt erst ein Kopftuch, ist dann immer mehr verhüllt, am Ende steht sie in einer Burka in der Küche, den Besen in der Hand. Und leistet als eine von offenbar mehreren Ehefrauen bedrückt Dienste für ihren Mann. Das ist ein Video zur „Salafismus-Falle – es geht schneller, als du denkst“.