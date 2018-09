27. September 2018, 18:56 Uhr Innenministerium Hilfe für Sportstätten in ländlichen Regionen

Der Freistaat will Vereinen in strukturschwachen Regionen beim Bau von Sportstätten finanziell helfen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte ein Sonderförderprogramm für vereinseigene Projekte an. In ländlich geprägten Gebieten, insbesondere in Kommunen mit Bevölkerungsabnahme, lasse sich trotz staatlicher Förderung ein Sanierungsstau in dem Bereich feststellen, sagte er kürzlich im Innenausschuss des Landtags. Das neue Programm solle bestehende Zuschüsse ergänzen; ein Konzept sehe dazu verschiedene Dringlichkeitsstufen vor. Den Finanzbedarf wolle er im kommenden Doppelhaushalt noch konkretisieren.