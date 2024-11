Von Thomas Balbierer

Ist eine Gruppe älterer Herren, die sich zweimal im Jahr trifft, um mit wissenschaftlichem Habitus Deutschlands Schuld am Zweiten Weltkrieg kleinzureden und dabei Raum für antisemitisches Geraune lässt, eine Gefahr für die Demokratie? Oder muss es eine liberale Gesellschaft sogar dulden, dass in vertrauter Runde darüber debattiert wird, ob nicht Adolf Hitler, sondern US-Präsident Franklin D. Roosevelt in Wahrheit „der Hauptverantwortliche“ für den Krieg mit Millionen Toten sei? Wo endet die Meinungsfreiheit, wo fängt Demokratiezersetzung an? Mit diesen Fragen muss sich aktuell der Bayerische Verwaltungsgerichtshof befassen.