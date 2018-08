30. August 2018, 18:50 Uhr Ingolstadt Verletzte bei Feuer in Haus

Bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Ingolstadt haben sich drei Bewohner durch Sprünge aus oberen Stockwerken gerettet. Dabei erlitten sie Knochenbrüche und wurden mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Vier weitere Menschen erlitten nach Angaben der Polizei Rauchgasvergiftungen. Die Flammen waren am Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht in der Küche eines Restaurants im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, die genaue Ursache war zunächst unklar.