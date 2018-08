17. August 2018, 20:37 Uhr Ingolstadt Tödliche Stichwunden

In einer Kleingartenanlage in Ingolstadt ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei Opfer eines Verbrechens geworden. Die Beamten nahmen einen 65-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Polizei war in der Nacht zum Freitag in die Anlage im Nordosten der Stadt gerufen worden, weil ein Mann bei einem Streit schwere Verletzungen erlitten haben sollte. Das Opfer habe Stichwunden gehabt, teilte die Polizei mit. Der Notarzt konnte dem Mann, dessen Identität zunächst unbekannt war, nicht mehr helfen. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Männer hatten im Schrebergarten des 65-Jährigen offenbar Alkohol getrunken, bevor sie in Streit gerieten. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Er soll am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.