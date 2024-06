Von Thomas Balbierer, Roman Deininger, Ingolstadt

Am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, schlüpft der Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) zum ersten Mal in seine neue Übergangsrolle als doppelter Christian. Noch während er auf einer kühlen Dachterrasse im Münchner Osten über seine berufliche Zukunft redet, spricht 80 Kilometer weiter nördlich ein zweiter Scharpf über das, was für ihn bald Vergangenheit ist. „Liebe Ingolstädterinnen, liebe Ingolstädter“, hebt der OB – staatstragende Miene – in einer aufgezeichneten Videobotschaft auf Facebook an. „Ich war und bin mit Leib und Seele Oberbürgermeister unserer schönen Stadt.“