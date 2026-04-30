Ingolstadt steckt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Allein in diesem Jahr klafft im städtischen Haushalt ein Loch von 66 Millionen Euro, weil die Gewerbesteuer-Einnahmen der Autostadt eingebrochen und Ausgaben weiter gestiegen sind. Die Regierung von Oberbayern hat den tiefroten Finanzplan der fünftgrößten Stadt Bayerns nicht genehmigt, die Kommune steht unter Aufsicht. Sie muss drastisch sparen – eine Herkulesaufgabe. Und was macht die Stadtpolitik? Ergeht sich seit Wochen in Machtkämpfen, als wolle man den US-Politthriller „House of Cards“ ins Oberbayerische übersetzen.