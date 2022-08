Blumen, Kerzen und Bilder liegen an einem Baum in Ingolstadt, in dessen Nähe vor einer Woche eine 23 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Ingolstadt getötet wurde.

Eine junge Frau verschwindet. Als ihre Leiche in einem Auto entdeckt wird, glauben alle, dass sie auch die Besitzerin des Wagens ist. Doch am Tag danach ist alles anders. Über einen verworrenen Kriminalfall.

Von Thomas Balbierer

Ein Mercedes, eine Leiche, zwei junge Frauen und die Frage: Was geschah am Dienstagabend in einer Ingolstädter Straße nahe der Donau? Was klingt wie der Vorspann zu einem neuen Regionalkrimi, beschäftigt seit einer Woche die Ingolstädter Kriminalpolizei. Sie ermittelt in dem verworrenen Fall einer getöteten 23-Jährigen, die mit schweren Verletzungen auf der Rückbank eines geparkten Autos gefunden worden war.