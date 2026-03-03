Die Sprachnachrichten, die das politische Ingolstadt kurz vor der Kommunalwahl erschüttern, sind kurz, kaum länger als eine Minute. Für die CSU dürften die Tonhäppchen allerdings nur schwer verdaulich sein. „Die Brandmauer muss eingerissen werden, das muss mit kleinen Feinheiten gemacht werden. Das fangt in Ingolstadt an, dass man beim Antrag mal die AfD mit abstimmen lässt“, sagt die raue Männerstimme da zum Beispiel. Oder: „Dann wird es so sein, dass die CSU marschiert und die AfD stimmt mit ab. Und dann war’s das, dann hat sich’s erledigt, dann ist die Brandmauer gefallen.“
CSU in Ingolstadt„Die Brandmauer muss eingerissen werden“
Lesezeit: 4 Min.
Kurz vor der Kommunalwahl sorgen Sprachnachrichten eines Ingolstädter CSU-Funktionärs für Aufregung. Darin ist vom Ende der Brandmauer und von Absprachen mit der AfD die Rede. Die Partei will damit nichts zu tun haben.
Von Thomas Balbierer
„Ziemlich ungerecht“:Warum Ingolstadt von den Audi-Milliarden nichts mehr abbekommt – und sogar Geld zurückgeben soll
Ingolstadt steht finanziell am Abgrund und muss dramatisch sparen. Obwohl Audi weiterhin Gewinne macht, fließt keine Gewerbesteuer mehr an die Kommune. Eine Ungerechtigkeit, sagt nun der Audi-Betriebsratschef.
Lesen Sie mehr zum Thema