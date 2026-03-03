Die Sprachnachrichten, die das politische Ingolstadt kurz vor der Kommunalwahl erschüttern, sind kurz, kaum länger als eine Minute. Für die CSU dürften die Tonhäppchen allerdings nur schwer verdaulich sein. „Die Brandmauer muss eingerissen werden, das muss mit kleinen Feinheiten gemacht werden. Das fangt in Ingolstadt an, dass man beim Antrag mal die AfD mit abstimmen lässt“, sagt die raue Männerstimme da zum Beispiel. Oder: „Dann wird es so sein, dass die CSU marschiert und die AfD stimmt mit ab. Und dann war’s das, dann hat sich’s erledigt, dann ist die Brandmauer gefallen.“