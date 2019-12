Mit Infokampagnen und einem Kunstwettbewerb für Schüler der 9. bis 12. Klassen an Gymnasien will das bayerische Gesundheitsministerium für Organspenden werben. "Obwohl eine große Mehrheit der Bevölkerung der Organspende grundsätzlich positiv gegenübersteht, besitzt nur rund ein Drittel der Deutschen einen Organspende-Ausweis", sagte Ministerin Melanie Huml der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen sollten sich mit dem Thema befassen. "Denn wer zu Lebzeiten für Klarheit sorgt, nimmt seinen Angehörigen die Last einer Entscheidung in schweren Stunden", sagte die CSU-Politikerin. Heuer ist die Zahl der Organspender im Freistaat leicht gestiegen. Von Januar bis Ende November gab es 126 Organspender, das sind sechs mehr als im gleichen Zeitraum 2018. "Allerdings warten aktuell etwa 1350 Menschen in Bayern auf ein lebenswichtiges Spenderorgan", machte Huml deutlich. "Deshalb ist es wichtig, dass sich mehr Menschen für einen Organspende-Ausweis entscheiden." Mit so einem Ausweis kann jeder regeln, ob beziehungsweise unter welchen Umständen nach einem Hirntod welche Organe an Kranke gespendet werden sollen. Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt.

Im Bundestag soll in den kommenden Wochen über eine Neuregelung der Organspende abgestimmt werden. Eine Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt eine "doppelte Widerspruchslösung" an. Demnach sollen alle Volljährigen als Organspender gelten. Man soll dazu aber später Nein sagen können. Dagegen wenden sich unter anderem die beiden Kirchen. Schon lange wird eine zu niedrige Zahl an Organspendern bemängelt - nicht zuletzt infolge von Skandalen bei der Vergabe der gespendeten Organe waren die Zahlen gesunken. Zum 1. April dieses Jahres war das Transplantationsgesetz geändert worden. Die Ministerin ist zuversichtlich, dass diese Änderungen "mittelfristig zu einer Steigerung der Organspendezahlen führen". Dennoch bleibe die Aufklärung der Bevölkerung eine Daueraufgabe der Staatsregierung. "Beispiele sind unsere Schülerseminare und Lehrerfortbildungen sowie Fortbildungen für ärztliches und pflegerisches Fachpersonal", sagte Huml. 10 000 Exemplare eines von ihrem Haus mitgestalteten Magazins zur Organ- und Gewebespende der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden an allen 184 Entnahmekrankenhäusern im Freistaat verteilt.