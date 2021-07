In Sachen Corona waren sich Markus Söder und Hubert Aiwanger selten einig. Aber was der Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident zur Impfung sagt, gefährdet die Koalition in Bayern.

Von Roman Deininger, Andreas Glas und Johann Osel, München

Am Tag nachdem er mal wieder alle aufgeschreckt hat, in Bayern und weit darüber hinaus, steht Hubert Aiwanger auf dem Parkplatz der Hochschule Kempten neben einer mobilen Wasserstofftankstelle. Der Hochschulpräsident ist da, die Landrätin, der Bürgermeister, bitte aufstellen zum Gruppenfoto. Aiwanger tut jetzt, was ein Wirtschaftsminister tun muss. Er greift nach dem Tankschlauch, dirigiert die Gruppe in Position. "Auf den Abstand achten!", ruft Aiwanger. "Damit wir hier keine Shitstorm-Bilder produzieren."