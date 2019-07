9. Juli 2019, 18:47 Uhr Immenstadt im Allgäu Unbekannter klaut Schafe

In Schwaben hat ein Unbekannter drei Schafe gestohlen. Der mutmaßliche Dieb habe ein Muttertier und zwei Jungtiere der Herde in Immenstadt im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) mitgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einem Sprecher zufolge wurden die Schwarznasenschafe zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend mit einem Auto abtransportiert. Der Schäfer sei zur Tatzeit nicht bei seinen Tieren gewesen, sagte der Sprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 650 Euro.