29. August 2018, 18:56 Uhr Immenstadt Drei gerissene Schafe

Drei Schafe sind vermutlich in der Nacht zum Montag in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) gerissen worden. Ob ein Wolf die Tiere getötet habe, solle eine DNA-Untersuchung zeigen, teilte das Landesamt für Umwelt am Mittwoch mit. Auf das Ergebnis müsse man ein bis zwei Wochen warten. Sicherheitshalber habe man eine neue Ansprechpartnerin für die Landwirte eingesetzt. Sie könnten Zäune zum Schutz der Herden ausleihen.