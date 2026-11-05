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Bundespräsidentin gesuchtIlse Aigner und die Tage der Entscheidung

Lesezeit: 6 Min.

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner enthüllt am Mittwoch eine Gedenksäule in Mödlareuth und zeichnet das einst geteilte Dorf als „Ort der Demokratie“ aus. Links neben ihr Thadäus König, der Präsident des Thüringer Landtags.
Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner enthüllt am Mittwoch eine Gedenksäule in Mödlareuth und zeichnet das einst geteilte Dorf als „Ort der Demokratie“ aus. Links neben ihr Thadäus König, der Präsident des Thüringer Landtags.
Pia Bayer/dpa

Bayerns Landtagspräsidentin absolviert ihre Termine, doch eigentlich interessieren sich alle nur für eins: Wird sie es oder wird sie es nicht? Für die CSU ist das gar keine Frage, doch nun liegt es in des Kanzlers Hand.

Von Katja Auer, Dominik Fürst, Andreas Glas und Johann Osel

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Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze, Mittwochnachmittag. Ilse Aigner sitzt in der ersten Reihe und am Rednerpult zählt der Landrat auf, wer schon alles hier gewesen ist: Heinrich Lübke, Karl Carstens, Joachim Gauck, Frank-Walter Steinmeier. Lauter Bundespräsidenten, sagt der Landrat, und vielleicht gebe es da ja auch „Personen, die hier sind, und noch Bundespräsidentin werden“.

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