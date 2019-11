Ilse Aigner weiß, welche Bedeutung der Bekleidung im politischen Geschäft beigemessen wird. So oft hat sie Tracht getragen, dass ihr Ebenbild als Playmobil-Figur nur mit Dirndl gebaut wird. Und wenn sie im Landtag zu Zeiten des CSU-Machtkampfs im Hosenanzug daherkam, raunten Parteifreunde sofort von einer Kampfansage um das Ministerpräsidentenamt: Sieh an, die Ilse im kühlen Businesslook. Will sie also in die Staatskanzlei einziehen? Frauen haben es auch optisch schwerer als Männer, die ihre Ambitionen im uniformen Anzug verstecken können. Jetzt wurde Aigner kalt erwischt - wegen eines Kleidungsstücks, das sie warmhalten sollte. Und mit dem sie unfreiwillig einen Streit belebt hat, der wohl nie aufzulösen sein wird.